Макрон планирует посетить Украину с официальным визитом: Кулеба раскрыл подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с официальным визитом. Предварительно он прибудет в нашу страну до конца этого года.

Об этом на совместном брифинге с главой французского МИД Жан-Ив Ле Дрианом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", – сказал украинский дипломат.

Глава МИД Франции добавил, что Макрон может прибыть в Украину до конца 2021 года.

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Ле Дриан добавил, что Франция не признает аннексию Крыма и поддерживает Украину. Французская сторона была представлена на саммите "Крымская платформа" министром внешней торговли Франком Ристером.

Также французский дипломат осуждает временную оккупацию некоторых регионов Донбасса. Он добавил, что Франция и Германия делают все возможное в рамках Нормандского формата. Конечной целью является возвращение Луганской и Донецкой областей в состав Украины.

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