Макрон объявил о подготовке "гуманитарной операции" по эвакуации Мариуполя совместно с Турцией и Грецией

Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе. Этот вопрос уже обсуждался с украинской властью и мэром города.

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон, передает Le Figaro. По его словам "в наилучших возможных условиях" проведут эвакуацию всех жителей Мариуполя, которые захотят покинуть город.

"В этом городе с населением более 400 тысяч человек еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях. Были конкретные разговори с мэром Мариуполя, это открыто обсуждалось с президентом Зеленским и украинской властью. Мы готовы сделать это в ближайшие дни", – рассказал Макрон.

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По словам президента Франции, на выходных он планирует провести еще один разговор с Путиным, чтобы "уточнить детали".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты начали насильно вывозить из Мариуполя в РФ мирных жителей. Речь идет о незаконной депортации украинцев из Левобережного района, всего около 15 тысяч человек.

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