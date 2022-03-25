Байден о трагедии в осажденном оккупантами Мариуполе: мы видели такое разве что в фильмах ужасов

Президент США Джо Байден заявил что президент Российской Федерации является военным преступником. И весь цивилизованный мир обязан сделать все возможное, чтобы его остановить и помочь Украине, страдающей от развязанной Россией войны.

Он также заявил, что то, что сделали российские оккупанты с украинским Мариуполем, живущие ныне люди видели лишь в фильмах ужасов. Такое заявление Байден сделал в Польше во время встречи с представителями международных неправительственных организаций 25 марта.

"Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он (Путин. – Ред.) отвечает этому определению", - цитирует слова Байдена "Укринформ".

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Президент США напомнил, что из Украины бежать, спасаясь от войны, вынуждены были 3,8 млн граждан. Еще примерно в два раза больше составили вынужденные внутренние переселенцы. Всего свои дома за месяц войны оставили около 10 млн украинцев.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эту боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", - заметил Байден.

Отдельно глава Белого дома упомянул об ужасающей трагедии заблокированного российскими оккупантами Мариуполя. В нещадно уничтожаемом городе сотни тысяч людей отрезаны от помощи.

"Это невозможно представить, мы видели такое разве что в фильмах ужасов", - добавил Байден.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит.

"Я здесь в Польше, чтобы своими глазами увидеть гуманитарный кризис, и, честно говоря, часть моего разочарования заключается в том, что я не могу увидеть это своими глазами, как в других местах. Мне не позволяют", – сказал он.

Напомним, Джозеф Байден в пятницу прилетел в Польшу. Первый из двух дней визита он провел в Жешуве, а в субботу посетит Варшаву.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден восхитился смелостью украинцев в борьбе с РФ. Он отметил беспрецедентное мужество, с которым граждане Украины защищают свою страну и назвал наш народ "невероятным".

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