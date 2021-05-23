Люди хотят референдума, 'Батьківщина' быстро соберет подписи, – эксперт

У команды Юлии Тимошенко не будет никаких проблем со сбором трех миллионов подписей, необходимых для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, потому что социология свидетельствует, что за организацию такого волеизъявления выступают 77% украинцев, а против продажи земли иностранцам – 79% граждан.

Такое убеждение на своей Фейсбук-странице выразил политический эксперт Александр Кочетков.

По его словам, проведенное при поддержке команды Тимошенко, многолюдное собрание под Киевом показало, что люди готовы объединяться и защищать свою собственность – в инициативную группу "земельного референдума" вошли 11000 украинцев.

"Рынок земли, конечно, нужен. Но нужен цивилизованный рынок, а не "земельная" афера. Для этого выкупать землю у тех, кто хочет ее продать, должны не иностранные латифундисты, а государство Украина через специализированную структуру. Таким образом мы не лишим земли своих потомков, не распродадим страну за бесценок ", – убежден эксперт.

Вопрос земли, по его мнению, может стать определяющим для президентства Владимира Зеленского и его намерений на второй срок.

"Вряд ли можно претендовать на второй срок, если преступная затея с продажей земли иностранцам будет заблокирована украинцами", – резюмирует Кочетков.

Напомним, в субботу, 22 мая, под Киевом "Батьківщина" Юлии Тимошенко вместе с главными представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами и тысячами неравнодушных активистов дали старт референдума в защиту земли. К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17000 человек. Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 000 участников, которые вскоре начнут сбор трех миллионов подписей.