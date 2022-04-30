Ляшко попросил призвать его в ВСУ: фото заявления

Бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко попросил призвать его в ряды Вооруженных сил Украины на время действия военного положения. Он написал соответствующее заявление, датированное 26 апреля.

Фото документа экс-нардеп опубликовал на своей странице в Facebook. "Нет чести выше, чем защищать родную Украину", – написал Ляшко.

"Учитывая смертельную опасность, нависшую над нашей Украиной из-за рашистской угрозы, прошу призвать меня в ряды Вооруженных сил Украины на время военного положения", – сказано в заявлении.

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Напомним, что за день до этого Олег Ляшко написал, что у него диагностировали перелом руки, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Тогда он только выписался из больницы после ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве. В автомобиле лидера Радикальной партии было четыре человека, двое пострадали.

Нам удалось выяснить, что за рулем другого автомобиля был Сергей Дука – заместитель начальника Главного управления "Д" Службы безопасности Украины. Он использует бронированный Lexus LX450.