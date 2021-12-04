Луценко заявил, что его уволили из-за отказа выдать Цемаха России

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что бывшего террориста ДНР Владимира Цемаха хотели передать России. Высшее руководство страны уговаривало его организовать эту операцию.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что отказался выдавать Цемаха, ведь он является ключевым свидетелем по делу о сбитии над Донбассом самолета Boeing 777 рейса МН17, а суд по нему – это "путь Путина к Гаагскому трибуналу".

Несмотря на категорический отказ Луценко, позже от него уже "в истерической форме" требовали отдать Цемаха России. Экс-генпрокурор сообщил, что он снова ответил отказом, а после этого услышал, что "его дни на должности – недолгие".

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"Я сказал: сколько их не есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена", – написал экс-глава Генпрокуратуры Украины.

По словам Луценко, свидетелем этого был бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Бывший глава Генпрокуратуры добавил, что спецоперация по вывозу Цемаха из "ДНР" в Киев была "блестящей". Благодаря ей и ГПУ, и международная следственная группа получили ключевого свидетеля теракта российской армии против гражданского самолета. Он также обнародовал фото одного из писем нидерландского прокурора, где указано, что экс-террорист рассматривался как свидетель, чей допрос был "максимально важным".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский разведчик, полковник запаса ВСУ Роман Червинский рассказал, как происходил вывоз Цемаха со временно оккупированного Донбасса.

Стало известно, что из Снежного до самой линии разграничения его везли как больного под наркозом, рядом была инвалидная коляска.