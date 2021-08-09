Лукашенко о признании Крыма "российским": за мной дело не заржавеет. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный полуостров Крым российским. Однако он назвал одно условие.

По словам Лукашенко, "за ним дело не заржавеет", когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. Об этом глава государства сказал в понедельник, 9 августа, во время "Большого разговора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лукашенко добавил, что "переступит" через Будапештский меморандум. Он также прокомментировал то, что Украина закрыла воздушное пространство для Беларуси и назвал это "безумием".

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"Под Будапештским меморандумом моя подпись, но я и через это переступлю – вы видите что Украина творит? У меня руки развязаны. Они взвыли, что Лукашенко через Россию в Крым полетит. Так вы ж закрыли пространство через Украину. Безумцы!" – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европейском Союзе в очередной раз призвали режим самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные и заслуживающие доверия выборы президента в стране. Только в таком случае с нее будут сняты санкции.