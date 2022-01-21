Логика Путина изменилась: раньше он был против Украины в НАТО, теперь против НАТО в Восточной Европе, – Порошенко

Ранее президент России Владимир Путин был против Украины в НАТО, а теперь против присутствия НАТО в Восточной Европе. Это значит, что аппетиты Кремля растут.

Противостоять ультиматумам Путина может только объединенная общая позиция Украины и всего цивилизованного мира, заявил пятый президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 21 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация кардинально изменилась. Пять лет с 2014 по 2019 год логика Путина заключалась в следующем – "нет Украине в НАТО". Нет – НАТО в Украине, нет обучениям, нет поставкам оружия, нет общим маневрам, нет общим инициативам. Мы уже видим "нет – НАТО в Восточной Европе", – отметил Порошенко.

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"Приведу один пример. МИД России подчеркнул, что он теперь уже требует выводов НАТОвских войск из Болгарии и Румынии. Какова реакция моего великого друга президента Румынии? Через три часа был созван Совет национальной безопасности и обороны, через пять часов были утверждены правила действий, через семь часов – обращение в военный комитет НАТО, через десять – все знали, какой отпор получит Путин в связи с исполнением своего ультиматума", – отметил нардеп.

Он отметил, что в Болгарии считавшийся пророссийским президент сделал очень жесткое заявление и созвал внеочередное заседание правительства.

Порошенко подчеркнул: недооценка угрозы – это тоже преступление.

"Я не хочу никого пугать для того, чтобы спасти Украину. Потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильна, а сильна она тогда, когда она объединена", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что Рада должна внести изменения в бюджет для усиления обороноспособности страны. Парламент должен выделить средства для накопления стратегических резервов и повысить денежное довольствие военных и полицейских.