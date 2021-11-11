Леросу, который показал средний палец Зеленскому, вручили подозрение. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований и Офисе генпрокурора вручили подозрение внефракционному народному депутату Гео Леросу. Причиной послужило хулиганство в стенах Верховной Рады, где парламентарий показал средний палец президенту.

Правоохранители пришли к дому парламентария утром четверга, 11 ноября, написал он в Facebook. Также отметил, что ждет адвоката, и выложил фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ДБР и ОГП. Жду адвоката. Пока мне неизвестно, за что именно", – сообщил сперва Лерос.

Позже он добавил, якобы ДБР с Офисом генпрокурора "хотят посадить" его за показанный "средний палец" на заседании парламента.

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В Государственном бюро расследований уточнили, что письменное уведомление о подозрении парламентарию, по поручению и. о. генпрокурор, был вручен за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины.

"В рамках расследования уголовного производства установлено, что народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства. В то же время он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал такие действия даже после отключения микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться СМИ, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", – говорится в сообщении.

Следователи отметили, что в этих действиях депутата четко прослеживается его цель – "создать собственный медийный и политический образ, повысить медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

Также отмечается, что Лерос злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление в ходе обсуждения кандидатуры члена правительства. Да, его подозревают по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 68 000 гривен ) или арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что 4 ноября экс-член фракции "Слуги народа" Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец. Также он назвал главу государства предателем. Поступок нардепа назвали грубым нарушением этики в стенах парламента.

11 ноября комитет по Регламенту, депутатской этике и организации работы парламента рекомендовал Верховной Раде отстранить внефракционного нардепа от участия в пяти пленарных заседаниях. Заместитель главы комитета Павел Фролов из фракции "Слуга народа" в Telegram написал, что это решение было принято единогласно – как наказание Лероса за нецензурные жесты в парламенте.

Отметим: год назад нардеп потерял свой автомобиль Mercedes Benz за 332 тыс. грн, сожженный во дворе его дома 28 августа 2020-го. Тогда он заявлял о причастности Офиса президента к поджогу. Однако из расследования журналистов следует, что "это было ложью" и парламентарий "инсценировал поджог собственного авто".

В частности, в сети появилось видео, где Лерос якобы обсуждает такой план и забирает конверт с суммой, которая в три раза превышает стоимость сгоревшего Mersedes. Правоохранители прикрепили эту видеозапись к материалам следствия по делу.

В ответ нардеп заявил, что ролик сфабрикован. Также он назвал имя предполагаемого монтажера – киевского бизнесмена Вадима Столара.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционер, популяризатор украинских художников и их произведений Игорь Воронов рассказал, как Гео Лерос якобы пытался вовлечь его в грязные политические игры. Меценат также отметил, что с нардепом тогда прекратил общение, а все, что сказал, готов подтвердить правоохранительным органам.