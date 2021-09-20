СМИ: Гео Лерос просил у мецената деньги на грязную политику

Известный меценат, коллекционер, популяризатор украинских художников и их произведений Игорь Воронов рассказал как его якобы пытался втянуть в грязные политические игры нардеп Гео Лерос.

В интервью "КП в Украине" он сказал, что предлогом для знакомства с Леросом пару лет назад, когда тот был советником Офисом президента, стал проект по созданию музея современного искусства. Вместе они посмотрели несколько площадок, хотя Воронов уверен, что вариантов лучше Мистецького Арсенала для этих целей нет.

Но потом, по словам Воронова, с Леросом начали происходить трансформации, которые отбили у мецената желание с ним общаться.

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"Он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", – рассказал Воронов журналистам "КП в Украине".

Пара встреч, которые Воронов охарактеризовал как "довольно странные", у них потом все же состоялись. Но про музей уже речи не шло, Лерос, по словам мецената, только просил денег "на политику".

"Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", – говорит Воронов.

Меценат также отметил, что с Леросом тогда прекратил общение, а все, что сказал о нем в интервью, готов подтвердить правоохранительным органам.

Ранее Лерос оказался в эпицентре скандала вокруг поджога своего Mercedes. Был опубликован ролик, в котором похожий на него человек ищет исполнителя для этой акции, чтобы потом обвинить в преследовании органы власти.