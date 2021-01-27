Лерос: Зеленский на дне рождения заявил, что идет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок – такое заявление он якобы сделал на собственном дне рождения 25 января.

Об этом написал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook. Ранее глава державы допускал такую возможность.

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! Может, нам пора забрать куличики у этого мальчика?" – поинтересовался нардеп.

Публикацию активно комментировали пользователи соцсети.

"После импичмента можно второй срок?" – пишет Anastasiia Stepula.

"То есть он реально верит, что досидит еще и этот срок?!" – интересуется Zhenya Slivko.

"Так понравились кортежи и госдачи 43-летнему янелоху", – подчеркнул Boris Kvit.

"И тут Остапа понесло..." – пишет Lena Lena Ryabceva.

"У него нет шансов переизбраться на второй срок, он предал людей", – считает Артем Гриненко.

"Не пойдет. Его ждут слезы в подушку из-за рейтинга 5% и отказ даже от попытки выдвигаться на второй срок. Это в лучшем случае. Мой прогноз – не досидит и первый срок", – прогнозирует Дмитрий Суворов.

В мае 2020 года Зеленский во время итоговой пресс-конференции по случаю года президентства сказал журналистам, что за один срок он не успеет сделать все, что пообещал. Поэтому "обдумает это (второй срок президентства, – ред.), когда наступит время".

Глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак заявлял, что у действующего главы государства "очень много планов – не хватит и четырех сроков". Он также говорил, что Зеленский примет решение о выдвижении своей кандидатуры во второй раз, учитывая мнение украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента допустили, что Зеленский может принять решение во второй раз баллотироваться на пост главы государства. По словам заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко, одного срока недостаточно, чтобы "восстановить" Украину.