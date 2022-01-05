ВСУ стали сильнее, чем в 2014 году, но без помощи Запада не смогут остановить Россию – Bloomberg

Вооруженные силы Украины на данный момент намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять российской оккупации Крыма. Но из-за нехватки оружия с Запада и нехватки средств государственного бюджета войска лишились даже значительных запасов основных предметов снабжения, которые им понадобятся в конфликте высокой интенсивности.

В случае полномасштабной войны только массивный приток современного оружия от западных партнеров Киева может обеспечить его защиту. Об этом пишет ведущий американский журнал Bloomberg.

Однако до сих пор запросы Украины на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа, несмотря на заверения, что "НАТО поддерживает Украину".

США составили новый пакет вооружения, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитные вооружения и поддержку кибер-возможностей Украины, чтобы помочь Киеву. Однако оружие еще не было передано.

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А в Украине средств на закупку вооружения мало. Некоторые средства, полученные от налогоплательщиков на оборону, расходуются на другие цели, в то время как расточительство и коррупция по-прежнему наносят ущерб после многих лет попыток реформ, пишет издание.

Бюджет Киева на оборонные закупки составлял 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов) на 2021 год, увеличившись до 28 миллиардов гривен в 2022 году. Это большое увеличение по сравнению с 2014 годом, но все же Кремль тратит больше. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия тратит на эти цели около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов. Это в два раза больше в, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Все наемные работники в Украине должны платить специальный сбор, который используется для увеличения расходов на оборону. В 2021 году благодаря этому удалось собрать 28,6 миллиарда гривен, что теоретически достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что "невозможно" узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие потребности.

Министерство обороны пообещало модернизировать свои процедуры, возложив вину за задержки с закупками на бюрократию и пообещав сократить количество засекреченных контрактов, чтобы снизить уровень коррупции. Совет национальной безопасности и обороны также сообщил, что в конце декабря правительство создаст межведомственную рабочую группу для проверки поставок оружия и продовольствия военным в период 2017-2021 годов.

Тем не менее, за последние семь лет военные добились больших успехов. По словам директора Национального института стратегических исследований Николая Белескова, в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 000 военнослужащих, с законсервированными боевыми танками, выведенными из строя основными средствами ПВО и лишь четырьмя самолетами МиГ-29 из 46, пригодных для полетов.

Сегодня же Украина способна развернуть большую часть своих 205 000 действующих военнослужащих вместе с рабочим, хотя и зачастую устаревшим, оборудованием.

Унаследованная от Советского Союза оружейная промышленность разработала новые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства защиты от артиллерии с радиолокационным наведением.

Проблема в том, что правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России.

Тем не менее, национальные институты, военные и люди теперь гораздо лучше подготовлены на случай, если президент РФ Владимир Путин решит начать эскалацию.

В то же время остается неясным, каковы намерения российского лидера, поскольку он одновременно ведет дипломатические переговоры с президентом США Джо Байденом и наращивает военную мощь. При этом он неоднократно отрицал, что в настоящее время планирует широкомасштабное вторжение.

По словам директора исследовательской программы CNA аналитического центра в Вирджинии Майкла Кофмана, широкое развертывание России стоит дорого, и его сложно поддерживать в течение длительного времени. В то же время список дипломатических требований Путина настолько обширен, что на его согласование могут уйти месяцы, если не годы.

"К настоящему времени ясно, что русские не думают, что они понесут огромные потери", — сказал он.

В любой операции Россия могла бы сначала использовать свои технологические преимущества, чтобы вывести из строя украинскую армию издалека, уничтожив военно-воздушные силы, взлетно-посадочные полосы, средства ПВО, склады боеприпасов и системы командования и управления.

В то же время у украинских войск может быть мало шансов использовать свое хваленое американское противотанковое оружие Javelin и вооруженные беспилотники, недавно приобретенные у члена НАТО - Турции.

"Украинцы умеют воевать, но у них нет оборудования, особенно для глубоких операций. У русских есть "Искандеры" (баллистические) ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, самолеты последнего поколения и все такое", — сказал Белесков.

Во время своего визита в Вашингтон в ноябре министр обороны Алексей Резников сказал, что просил предоставить Украине высококачественное оборудование, которое понадобится нашей стране, чтобы начать устранение дисбаланса. Тем не менее, американские системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны было бы трудно быстро транспортировать и интегрировать для использования в Украине, даже если бы Америка приняла политическое решение настолько глубоко вовлечься в потенциальный конфликт с Россией.

США заявляют, что с 2014 года они предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для сдерживания боевиков на востоке Украины, а не для полномасштабного российского вторжения. Другие страны НАТО также предоставили помощь и обучение.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже в 2022 году Украина рассчитывает получить от НАТО четкий ответ о перспективах членства в Альянсе. При этом он отметил, что для достижения этой цели власть делает все возможное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в Североатлантическом альянсе (NATO) соответствует основам европейской безопасности, как и решение государств-членов НАТО о его расширении.

Высокопоставленные чиновники Государственного департамента США утверждают, что в ближайшее десятилетие Украина не сможет получить членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Высокая вероятность военного кризиса с Россией на востоке страны отдаляет эту возможность.

Со своей стороны Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический Альянс открыт для Украины и Грузии с 2008 года. Получение членства для этих государств возможно при условии соблюдения всех критериев, прописанных НАТО.

В России убеждены, что Украина после вступления в НАТО превратится в хорошо вооруженного соседа, который к тому же будет негативно относиться к РФ. Более того, глава Кремля Владимир Путин опасается, что, вступив в Альянс, наша страна станет "опаснее чем НАТО".