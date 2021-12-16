Kyiv Jewish Forum: на форуме обсудили вступление Украины в альянс IHRA

С 15 декабря начал работу уже третий Kyiv Jewish Forum, проходящий в режиме онлайн-конференции. Форум основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем на форуме обсудили рост антисемитизма в мире и методы противостояния ему. В частности, в ходе Kyiv Jewish Forum было отмечено, что Украина уже многое сделала для борьбы с антисемитизмом, а следующим шагом должно стать присоединение страны к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA).

Об этом заявил Уильям Дарофф, генеральный директор Конференции президентов крупнейших еврейских организаций Америки, представляющей 53 национальных еврейских объединения в США.

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Дарофф отметил, что судьба евреев по всему миру имеет большое значение для еврейской общины Америки. Особенно крепка связь американских евреев с Украиной, поскольку многие из них ведут свою родословную из этой страны.

"Еврейские организации Соединенных Штатов неустанно работали, защищая права "отказников", участвуя в восстановлении еврейской жизни в бывшем Восточном блоке в 1990-х годах, и мы по-прежнему активно участвуем в подобных инициативах", — сказал Дарофф.

Он также приветствовал принятие в этом году в Украине закона об антисемитизме, содержащем международное определение антисемитизма. Дарофф призвал украинское правительство продолжать движение навстречу стандартам IHRA и стать членом Альянса.

"Мы можем объединяться друг с другом, добиваться значительного прогресса в борьбе с антисемитизмом и другими формами предвзятости и дискриминации. Опасность не исчезнет, если мы не будем действовать против нее, и, поступая так, мы действуем не только для себя, но и для всех в нашем обществе. Никто не застрахован в среде, где свободно распространяется ненависть", — заметил Дарофф.

Он также рассказал, что еврейская община в США с нетерпением ждет завершения строительства мемориала в Бабьем Яру.

"Американские еврейские организации будут продолжать защищать Государство Израиль от делегитимизации и укреплять отношения между диаспорой и еврейским государством, включая трехсторонние отношения между Израилем, Украиной и Соединенными Штатами", — резюмировал Дарофф.

О том, что Украина должна присоединится к Международному альянсу памяти жертв Холокоста, заявил в своем выступлении на Kyiv Jewish Forum Генеральный директор Национальной коалиции в поддержку евразийского еврейства Марк Левин. Он отметил, что Альянс открыт только для демократических государств и заинтересован в том, чтобы Украина стала его членом.

"Я много раз посещал Украину за последние 30 лет, и я продолжаю восхищаться желанием ее граждан обеспечить свою независимость и их готовностью бороться за свою свободу. В регионе, где доминируют авторитарные правительства, она остается ярким примером свободы. Кто мог представить 30 лет назад, что однажды в Украине появится преуспевающая еврейская община, которая будет посещать синагоги, будет ходить в дневные и воскресные школы?Но именно это и произошло сегодня.Кто мог предположить, что в один прекрасный день Украина выберет президента-еврея?Но именно это и произошло в 2019 году", – заявил Левин.

В то же время Левин напомнил, что, хотя в Украине нет государственного антисемитизма, это не значит, что антисемитизм исчез.

"Правительство должно продолжать проявлять бдительность по экстремистским группам", - заявил он.

Отметим, организаторами Kyiv Jewish Forum выступили Еврейская конфедерация Украины, Combat Antisemitism Movement ( CAM ) и Center for Jewish Impact .

В третьем KJF приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, представители Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, представители парламентов и правительств Украины, Израиля, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира , а также учёные и бизнесмены.

Как ранее сообщил основатель Kyiv Jewish Forum , президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин, участниками первого KJF в 2019 году стали более 500 представителей еврейских организаций и правительств со всего мира. В прошлом году второй KJF собрал уже 83 тысяч участников.

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