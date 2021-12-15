Kyiv Jewish Forum: на форуме обсудили проблему отрицания Холокоста и роста антисемитизма в мире

Во вторник, 15 ноября, в режиме онлайн-конференции начал работу уже третий Kyiv Jewish Forum, основанный по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем на форуме обсудили рост антисемитизма в мире и методы противостояния ему.

Во время Kyiv Jewish Forum председатель Правления Мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян заявил о проблеме возражения Холокоста. По его словам, эта тема до сих пор актуальна в сети интернет, несмотря на общепризнанный факт геноцида евреев.

"Мы, конечно, видим отрицание Холокоста на окраинах, на безумных окрестностях социальных сетей, где можно найти практически все. Но вы знаете, я думаю, что сегодня ни один достойный человек не будет отрицать, что Холокост был. То, что мы видим сегодня, есть сочетанием как тривиализации Холокоста, так и искажения памяти Холокоста", – заявил Даян.

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Также он отметил историческую важность Бабьего Яра, как места массового геноцида евреев путем расстрелов.

"В сентябре 1941 года началась систематическая машина убийства нацистами, и с исторической точки зрения Бабий Яр, хотя это было не первое массовое убийство пулями, стало переломным моментом в трагической истории Шоа, Холокоста", – отметил он.

Даян призвал мировых лидеров усилить борьбу с антисемитизмом, опираясь на обретенный трагический опыт прошлого.

"У нас есть опыт, которого мир не имел в 1930-х годах. Мы сегодня знаем, до каких масштабов может возрасти антисемитизм и проявления геноцида. У нас нет роскоши сказать, что мы не понимали, что это может возрасти до таких размеров. После Холокоста мы должны знать, и я ожидаю от мировых лидеров, что они будут противостоять этим явлениям принудительно, сильно, решительно и немедленно", – подытожил глава "Яд Вашем".

Для борьбы с антисемитизмом Антидиффамационная лига (ADL) инициировала разработку алгоритма для соцсетей, блокирующего проявления ненависти. Об этом во время форума сообщил глава ADL Джонатан Гринблат.

По словам Джонатана Гринблатта, ADL является старейшей организацией, борющейся с проявлениями ненависти в мире. Сегодня одним из приоритетов организации есть самые современные проявления антисемитизма, в частности, в социальных сетях. По мнению главы ADL, такие платформы до сих пор не защищены от проблемных пользователей и проявлений ненависти.

"Нам нужно наконец привлечь крупные технологические компании к ответственности за их роль в разрушении демократии и подстрекательстве к насилию против евреев и других меньшинств", - подчеркнул Джонатан Гринблатт.

Одной из таких отраслей есть онлайн игры. Доходы этой индустрии значительно больше доходов кинобизнеса и музыкального бизнеса вместе, а аудитория насчитывает почти 100 млн американцев и 23 млн подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Согласно исследованию организации, 10% подростков-геймеров были свидетелями дискуссий об идеологии "превосходства белой расы" в онлайн-играх. А 7% взрослых геймеров сталкивались с отрицанием Холокоста и дискуссиями по нему во время игр.

"ADL сотрудничает с ведущими игровыми компаниями, от Microsoft до Electronic Arts и многими другими, и непосредственно сотрудничает со студиями-производителями игр, чтобы помочь индустрии лучше понять и контролировать харасмент в онлайн играх", - отметил Гринблатт.

Для этого ADL разработала стратегию борьбы с ненавистью в Интернете. Она предполагает регулирование и реформы, сосредоточенные на антидискриминационных мерах; корректировка алгоритмов соцсетей, чтобы не рекомендовать контент экстремизма и ненависти; разработку нормативно-правовой базы по защите жертв харасмента; распространение медиаграмотности и образования по борьбе с дезинформацией для всех пользователей в любом возрасте.

Для борьбы с антисемитизмом ООН планирует охранять религиозные памятки. Об этом во время форума рассказал Верховный представитель ООН из Альянса цивилизаций Мигель Моратинос.

Моратинос отметил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил искоренение первопричины нетерпимости и ненависти к первоочередным задачам ООН. По его словам, для этого необходимо разработать глобальный целостный подход, объединяющий правительства, общество, лидеров мнений, СМИ и образовательные учреждения.

“Сейчас с помощью инициации Стратегии и Плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с разжиганием ненависти он призывает к действиям в защиту прав человека, а ООН планирует охранять религиозные объекты для борьбы с антисемитизмом. Я аплодирую работе ООН, которая делает большую часть тяжелой работы. Это также наша общая обязанность – стать и выступить против разжигания ненависти и преследования евреев”, – заявил Моратинос.

По словам Верховного представителя ООН, образование остается ключевым элементом любого подхода к борьбе с антисемитизмом. В частности, речь идет о сохранении и распространении информации о Холокосте и свидетельствах выживших.

“Очень важно, чтобы наши молодые люди могли услышать печальные истории от выживших лично как свидетельство силы устойчивости и выносливости”, – сказал Мигель Моратинос.

Он акцентировал также на том, что антисемитизм - это глобальная проблема, угрожающая социальной сплоченности и стабильности нашего сообщества, поскольку антисемитизм и все проявления дискриминации и расизма выступают против демократических ценностей, прав человека, закона и основных ценностей, закрепленных в Уставе ООН.

“Антисемитские атаки и теории заговора вокруг евреев во время пандемии напоминают нам о лжи тех теорий заговора, которые привели к Холокосту. Ненависть к евреям, проявившаяся во время Холокоста, сохраняется и после 76 лет. Она имеет форму дезинформации и использует новые средства массовой информации. Искажение истории – жесткая ее форма”, – резюмировал Моратинос.

Третий Kyiv Jewish Forum, организованный Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Combat Antisemitism Movement и Center for Jewish Impact, проходит 15-16 декабря в формате онлайн-конференции.

Как заявлял основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, первый форум состоялся в Киеве в 2019 году при участии 500 представителей еврейских организаций и правительств со всего мира. А в прошлом году аудитория второго KJF достигла уже 83 тысяч.

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