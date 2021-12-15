Kyiv Jewish Forum: на форуме обсудили огромный потенциал для сотрудничества Украины и Израиля

Во вторник, 15 ноября, в режиме онлайн-конференции начал работу уже третий Kyiv Jewish Forum, основанный по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем обсуждения на форуме: рост антисемитизма в мире и противостояние ему, Израиль как стартап-нация номер 1 в мире, успешный израильский опыт, который могут заимствовать другие страны, а также борьба с коронавирусом в мире и на национальных уровнях, развитие еврейского образования и др.

Уровень экономических, культурных и дипломатических связей между Украиной и Израилем постоянно развивается, но имеет огромный потенциал. Об этом во время Kyiv Jewish Forum 2021 заявил министр по делам Иерусалима и жилищного строительства Государства Израиль Зеев Элькин.

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"Собрание форума, отмечающего 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, очень символично. Действительно, отношения между нашими странами постоянно развиваются. Мы закончили заседание совместной межправительственной экономической комиссии по сотрудничеству между нашими странами. В этом году, в год 30-летия начала наших отношений, начал работать договор о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной, состоялся визит президента Израиля в Украину", - отметил Элькин.

По его словам, выходцы из Украины в Израиле и еврейская община Украины – это два моста, которые связывают две страны. Сам Зеев Элькин родился в Харькове в 1971 году.

Большое количество выходцев из Украины, живущих сегодня в Израиле, является связующим звеном для сближения и сотрудничества двух стран. Об этом заявил глава Центра еврейского влияния (Centеr for Jewish Impact) Роберт Зингер.

"Centеr for Jewish Impact является центром передового опыта инновационных и эффективных инициатив, которые приносят пользу Израилю и еврейскому миру с помощью дипломатии и государственной политики. В свою очередь движение по борьбе с антисемитизмом – это беспартийное глобальное массовое движение, в котором принимают участие более 350 человек и около 400 партнерских организаций всех религий и вероисповеданий, объединенных совместной миссией по борьбе с антисемитизмом", - рассказал он о целях организации.

Зингер заявил, что ему честь представлять Центр еврейского влияния на Kyiv Jewish Forum.

"Мы очень гордимся тем, что являемся партнером Еврейской конфедерации Украины и ее президента, моего друга Бориса Ложкина, и поддерживаем украинскую еврейскую общину в целом, которая всегда была самой большой и важнейшей еврейской общиной во всем мире", - сказал Зингер.

Он также добавил, что для него отношения с Украиной носят и личный характер, поскольку он родился в Черновцах и был в составе первой делегации израильских дипломатов, прибывших в Украину для установления дипломатических отношений в 1991 году.

Совместная история еврейского и украинского народов насчитывает сотни лет, и у независимых государств Украины и Израиля есть огромный потенциал для сотрудничества. Об этом отметил бывший вице-премьер, министр нескольких правительств Израиля, правозащитник и диссидент, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Он рассказал о практике угнетения национального сознания и антисемитизма во времена Советского Союза.

"Я родился в Украине, в городе Донецк. В те годы там было примерно полмиллиона жителей, и примерно 10% из них были евреями. Но мы, евреи, росли, ничего не зная о своем еврействе. Единственное, что у нас было еврейским - это антисемитизм. Позже я встречался со многими демократическими украинскими диссидентами в Гулаге. И у нас была общая мечта о том, как наши люди будут жить свободно в своих странах, и как мы будем сотрудничать вместе", - рассказал Щаранский.

Он заявил также, что гордится тем, что стал первым израильским министром, приехавшим в 1997 году с официальным визитом в Киев и подписав первое торговое соглашение между Израилем и Украиной.

"Приехали многие промышленники, которые знали Украину раньше, некоторые из них родились в Украине, которые хотели вместе развивать бизнес. Был большой потенциал. До сих пор есть большой потенциал, который не используется", - сказал он.

При этом Щаранский отметил, что в независимой Украине еврейские общины могут свободно развиваться, а Бабий Яр превращается в место памяти и крупнейший центр изучения Холокоста.

"Мы благодарны за эти изменения. И поощряем украинцев и евреев строить крепкие мосты между собой", - добавил он.

Третий Kyiv Jewish Forum, организованный Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Combat Antisemitism Movement и Center for Jewish Impact, проходит 15-16 декабря в формате онлайн-конференции.

Как заявлял основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, первый форум состоялся в Киеве в 2019 году с участием 500 представителей еврейских организаций и правительств со всего мира. А в прошлом году аудитория второго KJF достигла уже 83 тысяч.

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