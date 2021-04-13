Кулеба встретился с генсеком НАТО и получил мощную поддержку Альянса: главные заявления

Во вторник, 13 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны обсуждали пути вступления Украины в Альянса, а также эскалацию на Донбассе. OBOZREVATEL собрал самые важные тезисы по результату брифинга.

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина принадлежит демократическому миру и не станет частью "русского мира".

"Украина принадлежит демократическому миру, западному миру, и что Запад не позволит России разрушить украинскую демократию и суверенитет. Это очень ясный и простой сигнал, который наши друзья и партнеры могут донести до России", – говорил дипломат.

Дмитрий Кулеба в Брюсселе Twitter/Дмитрий Кулеба

Кулеба отметил, что нужны меры для сдерживания агрессии России, такие как санкции или прямая поддержка НАТО.

"Это может быть прямая поддержка, целью которой является усиление оборонных способностей Украины, потому что мы знаем, что Россия приложит все усилия, для того, чтобы препятствовать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонном секторе", – сказал Кулеба.

Министр говорил, что членство Украины в НАТО – это лишь вопрос времени.

"В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дало обещание Украине и Грузии. И мы считаем, что Альянс – это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний", – напомнил дипломат.

Встреча Кулебы и Столтенберга Twitter/Дмитрий Кулеба

Кулеба подчеркнул, что Украина должна использовать статус партнера с расширенными возможностями для сдерживания агрессии России.

Министр указал, что России будет дорого стоить ее возможные "безрассудные шаги" или же новый виток эскалации.

Кулеба напомнил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие вдоль украинско-российской границы, на оккупированных территориях и на морях Украины. Также он указал на увеличение российской пропаганды, которая дегуманизирует украинцев и сеет ненависть к Украине.

"Даже более тревожно видеть, как российские чиновники присоединяются к этой кампании, открыто угрожая Украине войной и разрушением нашей государственности", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что Украины не планирует наступления и намерена урегулировать конфликт политическим и дипломатическим способами.

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг Twitter/Дмитрий Кулеба

По словам министра, сейчас есть все возможные инструменты, чтобы помешать дальнейшей агрессии России, а также чтобы заставить ее покинуть оккупированные территории.

"Партнеры, включая союзников из НАТО, сыграли важную роль в помощи Украине остановить Россию там, где она стоит сейчас. Так что, когда вы спрашиваете меня, насколько далеко Россия может зайти, мой ответ вам – я не могу исключать ничего, но я считаю, что у нас есть все возможные инструменты не только для того, чтобы помешать России сделать один шаг вперед, но также, чтобы заставить ее выйти из оккупированных территорий Украины", – заявил Кулеба.

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у России нет права вето на членство Украины в Альянсе.

"Это только тридцати союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой, как Украина, запросить членство", – отметил он.

Столтенберг сказал, что реформирование и модернизация помогут Украине стать частью Альянса.

Генсек также призвал Россию прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", – указал он.

Совещание Кулебы и Столтенберга Twitter/Дмитрий Кулеба

Столтенберг сообщил, что Москва должна прекратить поддерживать боевиков на Донбассе и вывести свои войска с украинской территории.

Генсенк подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не признаем и не признаем незаконной аннексии РФ Крыму. Союзники и дальше оказывают значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность", – говорил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джо Байден должен сделать больше для того, чтобы сдержать военную угрозу России и прекратить войну на Донбассе.