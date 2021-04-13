Кулеба зустрівся з генсеком НАТО та отримав потужну підтримку Альянсу: головні заяви

Олексій Тітофф Політика 14:25, 13.04.2021 Оновлено: 14:48, 13.04.2021

У вівторок, 13 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сторони обговорювали шляхи вступу України в Альянс, а також ескалацію на Донбасі. OBOZREVATEL зібрав найважливіші тези з результату брифінгу.

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України підкреслив, що Україна належить демократичному світові й не стане частиною "русского міра".

"Україна належить демократичному світові, західному світові, і Захід не дозволить Росії зруйнувати українську демократію і суверенітет. Це дуже ясний і простий сигнал, який наші друзі та партнери можуть донести до Росії", – говорив дипломат.

Дмитро Кулеба в Брюсселі
Twitter / Дмитро Кулеба

Кулеба зазначив, що потрібні заходи для стримування агресії Росії, такі як санкції або пряма підтримка НАТО.

"Це може бути пряма підтримка, метою якої є посилення оборонних здібностей України, тому що ми знаємо, що Росія докладе всіх зусиль для того, щоб перешкоджати третім країнам співпрацювати з Україною в оборонному секторі", – сказав Кулеба.

Міністр говорив, що членство України в НАТО – це лише питання часу.

"У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО дало обіцянку Україні та Грузії. І ми вважаємо, що Альянс – це інституція, якій можна довіряти, яка дотримується своїх обіцянок", – нагадав дипломат.

Зустріч Кулеби і Столтенберга
Twitter / Дмитро Кулеба

Кулеба підкреслив, що Україна повинна використовувати статус партнера з розширеними можливостями для стримування агресії Росії.

Міністр вказав, що Росії буде дорого коштувати її можливі "відчайдушні кроки" або ж новий виток ескалації.

Кулеба нагадав, що Росія продовжує нарощувати військову присутність уздовж українсько-російського кордону, на окупованих територіях і на морях України. Також він вказав на збільшення російської пропаганди, яка дегуманізує українців і сіє ненависть до України.

"Навіть більше тривожно бачити, як російські чиновники приєднуються до цієї кампанії, відкрито погрожуючи Україні війною і руйнуванням нашої державності", – зазначив він.

Кулеба підкреслив, що Україна не планує наступу та має намір врегулювати конфлікт політичним і дипломатичним способами.

Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг
Twitter / Дмитро Кулеба

За словами міністра, зараз є всі можливі інструменти щоб перешкодити подальшій агресії Росії, а також щоб змусити її залишити окуповані території.

"Партнери, включаючи союзників з НАТО, зіграли важливу роль у допомозі Україні зупинити Росію там, де вона стоїть зараз. Тому, коли ви запитуєте мене, наскільки далеко Росія може зайти, моя відповідь вам – я не можу виключати нічого, але я вважаю, що в нас є всі можливі інструменти не тільки для того, щоб перешкодити Росії зробити один крок вперед, але також, щоб змусити її вийти з окупованих територій України", – заявив Кулеба.

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що в Росії немає права вето на членство України в Альянсі.

"Це тільки тридцяти союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО: ніхто інший не має права втручатися в цей процес. І це суверенне право кожної нації, такої, як Україна, надіслати запит на приєднання", – зазначив він.

Столтенберг сказав, що реформування і модернізація допоможуть Україні стати частиною Альянсу.

Генсек також закликав Росію припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

"Ми серйозно стурбовані триваючим розвитком подій, і НАТО пильно моніторить ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це – найбільше збільшення російських військ із часу незаконної анексії Криму 2014 року", – вказав він.

Нарада Кулеби і Столтенберга
Twitter / Дмитро Кулеба

Столтенберг повідомив, що Москва повинна припинити підтримувати бойовиків на Донбасі і вивести свої війська з української території.

Генсенк підкреслив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми не визнаємо і не визнаємо незаконної анексії РФ Криму. Союзники і далі надають значну практичну підтримку, щоб Україна могла краще забезпечити свою власну безпеку", – говорив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джо Байден повинен зробити більше для того, щоб стримати військову загрозу Росії та припинити війну на Донбасі.

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