Кулеба возмущен политикой Германии: Украина понесла огромные потери, позвольте нам защищаться
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Германии поставлять современное вооружение для обороны украинских территорий его крайне разочаровывает и огорчает. Особенно критически позиция Бундестага выглядит на фоне небывалого скопления российских войск у юго-восточных границ нашей страны.
В этом министр признался в интервью немецкому изданию WELT. Кулеба указал, что предпосылок для вето на оснащение Украины оружием нет и причины такового ему непонятны.
"Наше государство никогда не строило агрессивных планов против соседних стран. Украина не подпадает ни под какие эмбарго военных поставок", – заметил он.
Слова немецкой коллеги Анналены Бербок об аналогии современной ситуации с событиями Второй мировой войны, по мнению Кулебы, хоть и заслуживают уважения, но не выдерживают критики. Ведь Украина понесла немыслимые утраты в период 1941-1945 годов, и продолжает их нести сегодня.
"Теперь, когда мы снова страдаем и подвергаемся угрозам, единственная подходящая политика международного сообщества, и Германии, в том числе – позволить нам защищаться", – заключил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL:
лояльную риторику по отношению к стране-агрессору продолжил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, указав, что европейские санкции против России сулят проблемы и убытки для самой Германии;
на такое замечание немедленно отреагировали в украинском МИД, заметив, что оно подрывает достигнутые в двусторонних переговорах соглашения по защите суверенитета и целостности нашей страны.