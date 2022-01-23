Кулеба возмущен политикой Германии: Украина понесла огромные потери, позвольте нам защищаться

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Германии поставлять современное вооружение для обороны украинских территорий его крайне разочаровывает и огорчает. Особенно критически позиция Бундестага выглядит на фоне небывалого скопления российских войск у юго-восточных границ нашей страны.

В этом министр признался в интервью немецкому изданию WELT. Кулеба указал, что предпосылок для вето на оснащение Украины оружием нет и причины такового ему непонятны.

"Наше государство никогда не строило агрессивных планов против соседних стран. Украина не подпадает ни под какие эмбарго военных поставок", – заметил он.

Слова немецкой коллеги Анналены Бербок об аналогии современной ситуации с событиями Второй мировой войны, по мнению Кулебы, хоть и заслуживают уважения, но не выдерживают критики. Ведь Украина понесла немыслимые утраты в период 1941-1945 годов, и продолжает их нести сегодня.

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"Теперь, когда мы снова страдаем и подвергаемся угрозам, единственная подходящая политика международного сообщества, и Германии, в том числе – позволить нам защищаться", – заключил глава внешнеполитического ведомства.

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