Кулеба сказал, когда Байден может посетить Украину

Президент США Джозеф Байден прибудет в Украину, но не в 2021 году. Ведь в текущем году глава Украины Владимир Зеленский проводил встречу с лидером американцев.

Об этом в эфире "Интера" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что по международной практике официальные визиты такого высокого уровня не осуществляются в один год.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев", – добавил глава МИД.

По словам дипломата, сейчас обе стороны нацелены на выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Штаты.

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Напомним, что в 2015 году Джо Байден в должности вице-президента США прибыл в Киев с рабочим визитом, где провел встречу с президентом Петром Порошенко. Также он выступил с речью перед народными депутатами в Верховной Раде. Также в 2017 году Байден был в Украине с официальным визитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома.