Кулеба: варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать страданиями простых людей

Алексей Лютиков
Политика
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Кулеба: варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать страданиями простых людей
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия причиняет гражданские страдания во время войны против Украины. В дальнейшем страна-агрессор манипулирует ими в своей варварской военной тактике.

Также глава украинского МИД заявил, что российская сторона препятствует эвакуации мирных жителей. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter.

Министр подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить беспорядочные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут мирные люди.

"Варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать гражданскими страданиями, которые она сама причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в предотвращении эвакуации мирных жителей. Скажи своему начальству, чтобы прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите миру, что Россия серьезно относится к переговорам", – написал Кулеба.

Видео дня

Напомним, 3 марта в Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 9 человек, 4 – ранены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попал перехват переговоров российской авиации. Оккупантам поставлена задача бить по всей территории Украины круглосуточно.

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