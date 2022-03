Кулеба: варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать страданиями простых людей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия причиняет гражданские страдания во время войны против Украины. В дальнейшем страна-агрессор манипулирует ими в своей варварской военной тактике.

Также глава украинского МИД заявил, что российская сторона препятствует эвакуации мирных жителей. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter.

Министр подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить беспорядочные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут мирные люди.

"Варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать гражданскими страданиями, которые она сама причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в предотвращении эвакуации мирных жителей. Скажи своему начальству, чтобы прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите миру, что Россия серьезно относится к переговорам", – написал Кулеба.

Russia’s barbaric war tactic is to manipulate the civilian suffering it itself inflicts. Now Lavrov accuses Ukraine of preventing civilian evacuations. Tell your boss to stop the indiscriminate shelling of Ukrainian cities. Show the world that Russia is serous about negotiations.