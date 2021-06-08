Кулеба провел в Германии тяжелые переговоры по 'Северному потоку-2'

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 8 июня, начал двухдневный рабочий визит в Германию. Политик провел семь встреч с высшими должностными лицами страны и обсудил агрессию России, евроинтеграцию Украины и угрозы строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter. О подробностях встреч также рассказали в пресс-службе МИД. В частности, министр встретился с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-канцлером, федеральным министром финансов Олафом Шольцем, внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером, председателями комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Ретгеном и Гюнтером Крихбаумом.

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"Первый день визита в Берлин. Тяжелые переговоры по "Северному потоку-2", Нормандии. Единственное правило в обоих темах: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Германия – друг, который очень помог Украине, с которым можно решать даже самые сложные проблемы", – написал Кулеба в соцсети.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в центре внимания встречи Кулебы с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом было укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ.

"Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2". Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", – сказано в сообщении.

Кроме того, министр обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа.

Также Кулеба обсудил с членами немецкого правительства дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине, а также укрепление энергетического партнерства между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка и Германия обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2".