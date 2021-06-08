США и Германия начали обсуждение компенсаций Украине из-за "Северного потока-2"
В Германии и США обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2". О какой сумме идет речь, пока не сообщается.
Заявление о возможных выплатах Украине сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Мероприятие транслировалось в YouTube в понедельник, 7 июня.
Глава американского Госдепартамента отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.
Он указал на то, что гарантия Украине транзитных платежей, которые она может потерять, будет самым оптимальным решением, а также не даст РФ использовать газ в качестве оружия против Украины.
"Чтобы изучить, что может и, по моему мнению, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять в силу того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", – сказал чиновник.
Напомним, Блинкен также сообщил, что Штаты готовы ответить на безрассудные и агрессивные действия России, но Вашингтон также открыт и к конструктивному диалогу.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2021 года. После этого проект введут в эксплуатацию.
Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня якобы завершилась укладка труб по первой нитке газопровода. Работа по второй нитке, по его словам, продолжается.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что он вместе с администрацией не препятствуют строительству "Северного потока-2". Трамп обвинил президента в том, что он меньше ценит Америку.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт указал, что после запуска "СП-2" транзит газа через Украину должен быть сохранен.