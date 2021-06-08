США и Германия начали обсуждение компенсаций Украине из-за "Северного потока-2"

В Германии и США обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2". О какой сумме идет речь, пока не сообщается.

Заявление о возможных выплатах Украине сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Мероприятие транслировалось в YouTube в понедельник, 7 июня.

Глава американского Госдепартамента отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.

Он указал на то, что гарантия Украине транзитных платежей, которые она может потерять, будет самым оптимальным решением, а также не даст РФ использовать газ в качестве оружия против Украины.

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"Чтобы изучить, что может и, по моему мнению, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять в силу того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", – сказал чиновник.

Напомним, Блинкен также сообщил, что Штаты готовы ответить на безрассудные и агрессивные действия России, но Вашингтон также открыт и к конструктивному диалогу.

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