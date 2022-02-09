Кулеба прокомментировал слова Макрона о 'решающих ближайших днях' для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать его слова буквально и отметил, что сейчас нужно не привязываться к календарю, а продолжать работать.

Он отметил, что Макрон – опытный политик, и, конечно, у него есть свои ощущения насчет сложившейся ситуации после общения с лидерами Украины и РФ. Такое заявление Кулеба сделал в среду, 9 февраля, во время брифинга для СМИ, который транслировался на Facebook-странице МИД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам, напомню, обещали войну к концу декабря, потом в середине января, потом до конца января, потом в начале февраля – но мы все еще, слава Богу находимся в дипломатическом процессе", – сказал глава МИД.

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Министр добавил, что сейчас страны, общаясь друг с другом, пытаются определить границы допустимых компромиссов и решают, какие меры нужно предпринять, чтобы вывести ситуацию из тупика.

Напомним, что Кулеба также заявил, что во время встречи с Зеленским Макрон не говорил о "финляндизации" нашей страны и отказа Украины от стремления стать членом НАТО.

Дипломат подчеркнул, что никакой "зрады" не было и быть не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Макрон приезжал в Украину с рабочим визитом. Он встретился с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить сложившийся политический кризис и напряженность на украинско-российской границе. Итоги встречи вы найдете в нашем материале по ссылке.

До этого Макрон был с визитом в Москве. После переговоров с Путиным президент Франции заявил, что у России и Франции разные взгляды на разрешение кризиса в европейском регионе, однако точки соприкосновения есть. Он заверил, что переговоры будут продолжаться, чтобы избежать эскалации.