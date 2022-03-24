Кулеба призвал ЕС не платить за газ и нефть в рублях: это все равно, что помогать россиянам убивать украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС не уступать унизительным требованиям российского диктатора Владимира Путина платить за нефть и газ в рублях. Он предупредил, что это будет равноценно пособничеству в убийстве украинцев.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter. Он призвал страны к мудрому и ответственному выбору.

"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой – помогать русским убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – подчеркнул глава МИД.

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Напомним: Россия планирует перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в "недружественные страны". В список таких стран входят все государства, которые ввели санкции против России, то есть в том числе Великобритания и ЕС. Расчеты в валюте усложнены для России из-за многочисленных санкций Запада, введенных в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол США в РФ Майкл Макфол предложил переводить плату за российские газ и нефть на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами Россия сможет только после того, как остановит свою войну в Украине.

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