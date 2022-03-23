Американский дипломат предложил, как лишить Россию прибыли от нефти и газа без эмбарго

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол предложил переводить плату за российские газ и нефть на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами Россия сможет только после того, как остановит свою войну в Украине.

Такое предложение Макфол опубликовал в своем микроблоге Twitter. "Россия должна продолжать экспортировать нефть в демократические страны, но получатели должны удерживать оплату этих энергоресурсов на счетах условного депонирования, пока Путин не закончит войну. Тогда это решение Путина, прекращать поставки нефти или нет", – написал дипломат.

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Отметим, европейский рынок газа примерно на 40% зависит от поставок из РФ. Поэтому ввести эмбарго в ближайшее время не удастся. Однако ЕС уже ищет альтернативные источники поставок, кроме того, некоторые политики, в том числе Макфол, предложили изменить способ оплаты.

Если деньги будут переводить на специальный счет, а пользоваться деньгами разрешат, например, только для покупки товаров критического импорта, лекарства и т.п, россияне не смогут использовать заработанные доллары на вооружение, которое используют для войны против Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз расширил санкции против России. К уже действующим запретам добавили ограничения на экспорт транспорта (авто, самолеты, мотоциклы) стоимостью более 50 тыс. евро. Это значит, что из Евросоюза в РФ не смогут ввозить не только дорогие автомобили, но и самолеты.

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