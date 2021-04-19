Кулеба предложил ЕС ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.

Такое мнение глава МИД выразил во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, о чем он сообщил на своей странице в Twitter в понедельник, 19 апреля.

Кулеба рассказал зарубежным коллегам о том, что Россия взяла опасный курс на обострение ситуации. Министр представил план по сдерживанию дальнейшей эскалации со стороны агрессора.

"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", – написал глава МИД.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что эскалация агрессии России у границ и на оккупированных территориях Украины представляет "конкретную угрозу" для безопасности Европы.

Кроме того, командующий оперативным командованием видов Вооруженных сил Польши, генерал-лейтенант Томаш Пиотровски говорил о том, что агрессия Российской Федерации в Украине несет угрозу стабильности и безопасности всех европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о проведении над Черным морем военных учений при участии более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, РФ перебросила туда отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии также якобы для проведения учений.