Министр обороны Германии назвала Россию реальной угрозой для Европы

Эскалация агрессии России у границ и на оккупированных территориях Украины представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.

Об этом завила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в субботу, 17 апреля. Действия РФ она раскритиковала, выступая на консервативном фонде Конрада-Аденауэра в южногерманском городе Кенигсбронн, передает DPA.

"Наращивание вооружений России и ее война в центре Европы создают реальные угрозы", – сказала политик.

Министр обороны обвинила Москву, среди прочего, в размещении ракет, "которые могут достичь Германии без особого предупреждения", передает Anadolu.

"Это произошло в нарушение действующих договоров о контроле над вооружениями и тайно", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Она также похвалила уравновешенность Украины в ответ на военные действия РФ.

Так, по ее словам, наращиванием войск на границах Украины Россия хочет "спровоцировать реакцию". Однако, подчеркнула Крамп-Карренбауэр, Германия и Украина "не хотят ввязываться в эту российскую игру".

Напомним:

посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что ФРГ должна способствовать вступлению Украины в НАТО, потому что несет историческую ответственность.

Дипломат ранее заявлял о том, что Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее командующий оперативным командованием видов Вооруженных сил Польши, генерал-лейтенант Томаш Пиотровски заявил, что агрессия Российской Федерации в Украине несет угрозу стабильности и безопасности всех европейских стран.