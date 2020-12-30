Кулеба пообещал сделать "адской" тему Крыма для России, в РФ назвали это "заявлением из преисподней"

Тема Крыма должна быть адской, а не священной для России, и Украина ее такой сделает.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua. Поддержка международного саммита "Крымская платформа" – это вопрос политического выбора для других стран, подчеркнул он.

Так глава МИД ответил на вопрос, возможно ли, что западные страны не спешат начинать разговор об оккупации полуострова, потому что для РФ это священная тема. Более того, в Кремле могут сказать, что при разговоре об этом Донбасс вообще обсуждаться не будет.

"Я из разных источников получаю информацию о том, как россияне нервно реагируют на эту инициативу ("Крымской платформы". – Ред.)... Но это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что видит поддержку "Крымской платформы" в украинском обществе.

"Недавно Центр "Новая Европа" сделал опрос, где эта цифра проявилась очень очевидно. Я доволен динамикой положительного восприятия "Крымской платформы" международными партнерами", – сказал Кулеба.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала слова Кулебы "заявлением из преисподней".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина начала процесс деоккупации Крыму, запустив международный саммит "Крымская платформа". Идею уже поддержали ведущие страны мира, первая встреча запланирована на май 2021 года.

Россия эту инициативу не комментировала, однако реакция появилась после того, как на оккупированном полуострове назрела экологическая катастрофа в результате нехватки воды: через бывшего так называемого прокурора Крыма Наталью Поклонскую там намекнули, что Москва может и присоединиться к диалогу.