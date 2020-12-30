Кулеба пообіцяв зробити "пекельною" тему Криму для Росії, у РФ назвали це "заявою з пекла"

Тема Криму має бути пекельною, а не священною для Росії, й Україна її такою зробить.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua. Підтримка міжнародного саміту "Кримська платформа" – це питання політичного вибору для інших країн, наголосив він.

Так очільник МЗС відповів на запитання, чи можливо таке, що західні країни не поспішатимуть починати розмову про окупацію півострова, бо для РФ це – священна тема. Ба більше, у Кремлі можуть сказати, що в разі розмови про це Донбасу взагалі не обговорюватимуть.

"Я з різних джерел отримую інформацію про те, як росіяни нервово реагують на цю ініціативу (Кримська платформа. – Ред.)... Але це також питання юридичного і морального вибору. Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Усі двісті відсотків правди на нашому боці з усіх точок зору", – сказав український дипломат.

Він наголосив, що бачить підтримку Кримської платформи в українському суспільстві.

"Нещодавно Центр "Нова Європа" зробив опитування, де ця цифра проявилася дуже очевидно. Я задоволений динамікою позитивного сприйняття Кримської платформи міжнародними партнерами", – сказав Кулеба.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook назвала слова Кулеби "заявою з пекла".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна розпочала процес деокупації Криму, запустивши міжнародний саміт "Кримська платформа". Ідею вже підтримали провідні країни світу, першу зустріч заплановано на травень 2021 року.

Росія цю ініціативу не коментувала, проте реакція з'явилася після того, як на окупованому півострові назріла екологічна катастрофа внаслідок браку води: через колишню так звану прокурорку Криму Наталю Поклонську там натякнули, що Москва може й приєднатися до діалогу.