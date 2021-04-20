Кулеба ответил, планирует ли Украина восстановить ядерный статус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что наша страна не будет возобновлять ядерный статус, от которого она отказалась в 1994 году.

Такое заявление глава МИД сделал во вторник, 20 апреля, во время пресс-конференции для иностранных СМИ. Ее транслировали на YouTube-странице ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кулеба отметил, что Украина не нарушала свои обязательства относительно ядерного оружия и не собирается этого делать. Он также добавил, что слова украинского посла, который и сделал соответствующее заявление насчет ядерного статуса, нельзя вырывать из контекста.

По словам министра, таким образом дипломат пытался объяснить, что сейчас Украина пытается обеспечить свою безопасность в условиях угрозы со стороны России.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL :