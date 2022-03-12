Кулеба объяснил, что даст Украине устранение Путина

Устранение главы РФ Владимира Путина способно остановить войну в Украине. Однако это не восстановит систему безопасности в Европе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления по видеосвязи на мероприятии Renew Democracy Initiative, которое проводилось в США. Дипломат указал на необходимость "депутинизации" России.

"Устранения президента России Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве необходима депутинизация России", – заявил Кулеба.

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Он считает, что РФ ждут радикальные перемены после поражения в войне против Украины. "Эта война – решение Путина. Путин – это не просто личность, это система. Россия должна быть депутизирована", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер нашего государства уже давно готов к встрече с агрессором.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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