Кулеба – о заявлениях Лукашенко про 'российский' Крым: будем оценивать не слова, а действия

Украина не намерена реагировать на слова Александра Лукашенко (легитимность которого на посту президента Беларуси не признает множество демократических государств – ред.) касательно планов посетить временно оккупированный Россией Крым. Но в случае признания незаконной оккупации, отношения украинско-белорусские отношения резко ухудшатся.

Такое заявление журналистам сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пребывания в Риге 30 ноября, передает "Укринформ". Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Киев будет реагировать на действия, а не на слова.

"Нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно транслирует Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", – сказал Кулеба.

Глава МИД уточнил, что в случае признания незаконной оккупации Крыма, отношениям между Беларусью и Украиной будет нанесен непоправимый удар.

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Напомним, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем намерении посетить оккупированный Россией Крым, назвав полуостров "российским", несмотря на то, что референдум в 2014 году был проведен незаконно.

Отметим, что это не первое такое высказывание со стороны Лукашенко. В начале ноября OBOZREVATEL писал, что он во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что ждет приглашения в Крым.