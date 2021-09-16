Кулеба о вероятности предоставления Украине 'Железного купола': мы действительно ставили вопрос в США

Вариант покупки или предоставления Украине технологий для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны действительно обсуждался во время недавнего визита украинского президента в Вашингтон. В частности, стороны обсудили различные варианты подобной помощи, как со стороны самих США, так и при их содействии.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 16 сентября, вопрос безопасности Украины, ее обороноспособности постоянно находится на повестке дня президента, главы правительства, МИД и Минобороны. Этот же вопрос является приоритетным во время международных переговоров с партнерами.

При этом министр не стал уточнять подымался ли вопрос именно о получении системы "Железный купол" в США во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

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Ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены рекомендуют Джо Байдену продать или передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе батареи Iron Dome ("Железный купол").

В свою очередь, Офис президента Украины заявил, что по этому вопросу достигнуты первые договоренности.

Система противовоздушной обороны "Железный купол" состоит из радара и контрольного центра. Они распознают приближающиеся ракеты и могут за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос, действительно ли США продадут Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Фактически, она не подтвердила, но и не опровергла эту возможность.