Кулеба – о 'Спутнике V': мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на Донбассе

Правительство Украины исключило возможность приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ведь РФ превратила этот препарат в политический инструмент и гибридное оружие, не имеющее ничего общего с гуманитарными целями.

Об этом в интервью словацкому изданию ".Tyžden" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его текст опубликовали на сайте посольства Украины в Словацкой Республике.

"Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины...У России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира. Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных или просто "Спутник V" рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения. Ответ на эти вопросы очевиден", – сказал министр.

По словам Кулебы, российская вакцина имеет не только финансовую, а политическую цену, из-за чего каждая страна, ее покупает, на самом деле платит дважды.

"Не думаю о них ничего плохого, это их решение, их выбор. Но я хочу предупредить, что каждая страна должна осторожно взвесить, готова ли она платить политическую цену за "Спутник V". Каждая страна, которая покупает этот препарат, платит дважды. Сначала финансовую, а затем – политическую цену", – отметил Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что с помощью своей вакцины Россия в очередной раз стремится дестабилизировать ситуацию в Украине. Например, в РФ заявляют о том, что наша страна якобы не заботится о своих гражданах, отказываясь от "Спутника V".

"Я думаю, когда речь идет об Украине, они бы ее даже бесплатно предоставили. Это мое предположение. Ибо политическая победа, которую они в таком случае получили бы, была бы бесценной для них", – сказал глава МИД.

Напомним, ранее о том, что Украина не будет использовать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, сообщил премьер Денис Шмыгаль – он назвал причины.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина против коронавируса "Спутник V".