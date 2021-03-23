Кулеба – про 'Супутник V': ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на Донбасі

Уряд України відкинув можливість придбання російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", адже РФ перетворила цей препарат на політичний інструмент та гібридну зброю, яка не має нічого спільного з гуманітарними цілями.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню ".Tyžden" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його текст опублікували на сайті посольства України в Словацькій Республіці.

"Ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на сході України... У Росії немає достатньо вакцин, аби вакцинувати власне населення, але вона активно продає вакцини будь-якій країні світу. Постає питання: Росії іноземні громадяни важливіші за власних? Чи просто "Супутник V" розглядається як інструмент зовнішньої політики, а не охорони здоров’я? Відповідь на ці запитання очевидна", – сказав міністр.

За словами Кулеби, російська вакцина має не лише фінансову, а й політичну ціну, через що кожна країна, яка її купує, насправді платить двічі.

"Не думаю про них нічого поганого, це їхнє рішення, їхній вибір. Але я хочу попередити, що кожна країна має обережно зважити, чи готова вона платити політичну ціну за "Супутник V". Кожна країна, яка купує цей препарат, платить двічі. Спершу фінансову, а згодом – політичну ціну", – зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС наголосив, що за допомогою своєї вакцини Росія вкотре прагне дестабілізувати ситуацію в Україні. Наприклад, у РФ заявляють про те, що наша країна нібито не піклується про своїх громадян, відмовляючись від "Супутника V".

"Я думаю, коли йдеться про Україну, вони би її навіть безкоштовно надали. Це моє припущення. Бо політична перемога, яку вони у такому разі отримали б, була би безцінною для них", – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше про те, що Україна не буде використовувати російську вакцину "Супутник V" проти коронавірусу, повідомив прем'єр Денис Шмигаль – він назвав причини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V".