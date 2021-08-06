Кулеба – о результатах визита в США: мы имеем четкую стратегию развития партнерских отношений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги своей поездки в Вашингтон, где он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел несколько важных встреч. По его словам, переговоры президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джо Байденом "без преувеличения" определят динамику отношений Украины и США на следующие годы.

Напомним, что поездка лидера украинского государства в Америку планируется 30 августа. О готовящейся встрече на высшем уровне Кулеба рассказал во время общения с журналистами в Вашингтоне в пятницу, 6 августа. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

Как отметил глава МИД, украинская сторона ведет переговоры с партнерами касательно будущей встречи Зеленского и Байдена, в частности – ее формата.

Кулеба уточнил, что вместе с Ермаком они провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" – государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Эти переговоры были "предметными, конструктивными и дружественными", как высказался глава МИД Украины.

"Мы проговорили именно договоренности, на которые выйдут президенты", – добавил он.

Ермак же указал, что президент Украины приедет в Вашингтон с "абсолютно новой визией" отношений между государствами.

"Это будет впервые за историю независимости Украины, когда мы имеем четкую стратегию, как мы видим развитие наших стратегических партнерских отношений", – пояснил Ермак.

Он добавил, что в США и Украине все настроены на "продуктивный и очень фундаментальный визит".

Напомним, что встреча министра иностранных дел Украины Кулебы с американским государственным секретарем Блинкеном состоялась в Вашингтоне в четверг, 5 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блинкен заявил о том, что Штаты готовы принять меры против хакеров, находящихся на территории России, и этот шаг на первом месте в дипломатической повестке дня.