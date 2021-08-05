Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне: о чем говорили политики

В Вашингтоне (США) в четверг, 5 августа, состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. На переговорах они затронули ряд тем, одна из которых – будущий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Совместная пресс-конференция политиков перед встречей транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале Госдепа США. В ходе брифинга руководители внешнеполитических ведомств двух стран выступили с короткими речами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блинкен со своей стороны заверил, что Штаты поддерживают Украину. Он указал на тесное сотрудничество с украинским Министерством иностранных дел, которое началось после его вступления на должность и длится уже пол года.

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По словам госсекретаря, глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден "с нетерпением ожидает встречи с президентом Зеленским в конце месяца". Напомним, что поездка назначена на 30 августа.

Кулеба же заявил, что предстоящий визит Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого занимается МИД, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

Отметим, что на вопросы журналистов чиновники решили не отвечать. Когда они развернулись и начали уходить от представителей прессы, то Блинкен похлопал главу украинского МИД рукой по спине.

Запись брифинга политиков:

Добавим: перед указанными переговорами Кулеба вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком встретился с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Это произошло в рамках рабочего визита украинцев в Америку.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Блинкен заявил о готовности США принять меры против хакеров, находящихся на территории России. По его словам, это прямая угроза нацбезопасности, поэтому стоит на первом месте в дипломатической повестке дня.