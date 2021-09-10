Кулеба – о привлечении США к переговорам по Донбассу: главное, чтобы они были в игре

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США важно привлечь к переговорам по Донбассе. А формат этих переговоров уже не принципиален.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 сентября. По его словам, главное, чтобы Вашингтон "был в игре" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией по поводу оккупации украинских территорий", – сказал министр.

Кулеба отметил, что это может быть в составе либо "нормандского формата", либо вне его. "Главное, чтобы Америка была в игре", – пояснил он.

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Глава МИД также напомнил, что американский президент Джо Байден четко дал понять: США не оставят Украину наедине с Россией. Остальное, по словам министра, это уже тактика.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября стало известно, что американская сторона видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Отметим, что представители Соединенных Штатов уже запланировали несколько визитов в Киев.