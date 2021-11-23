Кулеба назвал главные препятствия к вступлению Украины в НАТО: российский фактор играет свою роль

Так званый российский фактор все еще продолжает играть роль в вопросе вступления Украины в НАТО. Ряд стран-членов Альянса все еще "продолжают смотреть на Украину через призму России".

Как заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, несколько стран Североатлантического Альянса все еще обдумывают возможность членства Украины в НАТО. Как подчеркнул глава украинского МИД, российский фактор все еще продолжает играть роль в этом вопросе.

В то же время он отметил, когда Украина в 2008 году подымала вопрос возможного своего вхождения в организацию, ее представители уверяли Киев, что никакая третья сторона не будут играть решающую роль в этом вопросе.

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"Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", – отметил он.

В то же время, он выразил уверенность, что Украина все же достигнет своей цели и станет полноправным участником военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

"Необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", – добавил Кулеба.

Он же напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон было заключено важное межгосударственное оборонное соглашение, которое определяет пять секторов, по которым будет развиваться сотрудничество стран. А сами Соединенные Штаты остаются главным партнером нашей страны в вопросе безопасности.

НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс, военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический Альянс рассматривает возможность размещения ядерного оружия в восточноевропейских странах, в случае отказа от него Германии.