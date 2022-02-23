Кулеба на Генассамблее ООН: у Украины нет планов по созданию ядерного оружия

Украина не собирается создавать ядерное оружие. В то же время страна ожидает, что мир обеспечит ее безопасность.

Об этом 23 февраля на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, какие планы нашего государства по Будапештскому меморандуму.

По словам главы МИД, Киев ожидает, что мир обеспечить безопасность и будет решителен перед лицом угрозы исторического уровня. Именно поэтому Украина обратилась за срочными консультациями в соответствии с шестой статьей Будапештского меморандума.

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"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что президент Владимир Зеленский инициировал новый формат переговоров с участием США, России, Китая, Великобритании, Франция, Германии и Турции.

"Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить пожар в центре Европы, который вот-вот вспыхнет. Российский кризис безопасности должен завершиться возвращением России на путь дипломатии", – подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава МИД напомнил, что ранее Украина готова была принять миротворцев ООН на Донбассе, но Организация так и не смогла принять такое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля президент РФ Владимир Путина заявил, что Украина якобы может быстро создать ядерное оружие. Он сказал, что услышал слова Зеленского на эту тему.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил слова президента. Он подчеркнул, что глава государства лишь хотел обратить внимание подписантов Будапештского меморандума, а о создании ядерного оружия речи не шло.