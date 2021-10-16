Популярная зрада сегодня звучит так. Украина (считай, Зеленский) потеряла поддержку западных стратегических партнеров, на нас махнули рукой и мы стремительным домкратом падаем в объятия Кремля. Вопрос времени. Ну и единственный шанс – вернуть прошлого президента, иначе ничего не наладится.

Хорошо, а давайте вынесем за скобки все эмоции, крики про зраду и прочие мифы, которые политики нам выдают за реальность. Поговорим исключительно про факты. И сделаем выводы не из речей с трибуны, а из реальных событий.

Первое – летние учения Си Бриз – 2021. Беспрецедентное количество участников. В том числе, и все наши ключевые западные партнеры из стран НАТО. Подобные учения проводились и раньше, но не в таких масштабах. То есть тут по сотрудничеству не зрада, а чистая перемога. Не в словах – по факту. А факты – самая упрямая вещь.

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Второе – Крымская платформа. Ее не критиковал только ленивый, а Кремль и его подпевалы в других странах закатывали истерику. Но! География участников впечатляет. Были представлены все страны НАТО. В том числе, Турция с очень жестким заявлением. Сейчас Литва хочет продолжить развитие темы уже своими силами. Это не вернуло нам полуостров? Согласен. Но Крым снова во внешнеполитической повестке дня влиятельных игроков и намеки на смягчение санкций и де-факто признание его российским больше не проходят.

Третье – новый президент США Джо Байден встречается с лидерами европейских государств. Понятно, к нему очередь. Первая встреча с Ангелой Меркель, вторая – с Владимиром Зеленским. То есть Украина по важности для Белого Дома в Европе – на втором месте после Германии. Это называется "потеря интереса" или отдаление от стратегических партнеров? Нет, это говорит об обратном.

Ну и вишенка на торте – британский эсминец в Черном море. До этого года все наши стратегические партнеры, про которых нам рассказывали о "беспрецедентной поддержке Украины", ограничивались заявлениями, что Крым это Украина. Только слова. Тут эсминец просто прошел территориальные воды Украины, которые РФ называет своими. Вызвал в Кремле истерику, агрессию, но флагман Военно-Моских сил Ее Величества авианосец находился неподалеку. В получасе подлетного времени для его самолетов. И россиянам пришлось ограничиться криками. Это гораздо сильнее, согласитесь, чем просто заявления.

Кто-то еще хочет мне рассказать, что Украина растеряла поддержку стратегических партнеров? Что мы не интересны Западу и падаем в руки Кремля? Можете попробовать. Но я предпочитаю верить фактам, а не словам политиков. И не забывать про то, что у всех есть свои интересы. И мы важны для других стран настолько, насколько это в их интересах. Бить на эмоции в геополитике не имеет смысла. Только интересы.

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