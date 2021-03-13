'Слуги' будут просить Зеленского во второй раз пойти в президенты

Члены партии "Слуга народа" собираются просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в президенты на второй срок. Об этом заявил на брифинге председатель фракции Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит – это уже его личное решение", – отметил Арахамия.

Добавим, что идя в президенты два года назад Зеленский заявлял, что делает это только на один срок. Год назад он отчитался о своей работе на долговременной пресс конференции, в Офисе Президента анонсируют встречу со СМИ и ко второй годовщине его президентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президента Украины продолжает снижаться. По результатам последнего социологического исследования, при проведении выборов главы государства в январе 2021 во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко. За действующего главу государства готовы проголосовать 19,8% избирателей, а пятого президента поддерживают 15,7% опрошенных.