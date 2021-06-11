Кто лидирует в президентском рейтинге: данные свежего опроса

Не менее 30% украинцев хотят видеть президента Владимира Зеленского на этом посту и дальше, тогда как его предшественника Петра Порошенко – чуть более 17%. Правда, это если бы первый тур президентских выборов проходил на прошлой неделе и в нем участвовали указанные кандидаты.

Таковы результаты опроса от Киевского международного института социологии. Его специалисты проводили в период с 1 по 7 июня 2021 года.

Так, на выборах главы государства, в случае их проведения в начале июня и наличии таких кандидатов, поддержку граждан получили бы:

нынешний гарант Владимир Зеленский – 30,6% среди тех, кто собирался голосовать и определился с выбором и 23% среди всех респондентов;

лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – 17,4% и 13% соответственно;

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лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 12,7% и 9,5% ;

сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,6% и 8% ;

лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 8,1% и 6,1%.

Подчеркивается, что остальные кандидаты получили бы меньшую поддержку. Социологи добавили, что формировали их список по аналогичному в апреле. Они сравнили, что с тех пор только в случае Смешко и лидера "Голоса" Киры Рудик есть изменения. Так, рейтинг первого снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%. Зато поддержка Рудик выросла с 0,1% до 0,5%.

Также отметим, что в этом опросе приняли участие 2003 респондента старше 18 лет, из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса в конце мая, среди политических сил в Украине рейтинг возглавляла "Слуга народа" (24,8% среди тех, кто намеревался голосовать). С небольшим разрывом между собой дальше шли "ЕС" (13,5%) и ОПЗЖ (13,2%).