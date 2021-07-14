КСУ признал конституционным языковой закон

Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Дело рассматривалось по конституционному представлению 51 народного депутата.

Об этом сообщается на сайте КСУ. Решение было принято на пленарном заседании Большой палаты суда 14 июля.

Текст этого решения обещают обнародовать в четверг, 15 июля.

Конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.

Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.

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Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".