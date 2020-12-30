КСУ потребовал от Зеленского срочно отменить указ об отстранении Тупицкого

Судья Конституционного суда Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а президент Украины Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте КСУ. По мнению судей, глава государства нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

"С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", – отметили в заявлении.

Также в КС отметили, что президент своим указом противоправно вмешался в деятельность судьи Конституционного суда и препятствует выполнению им своих служебных обязанностей. За это предусмотрена юридическая ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ. Это произошло после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца.