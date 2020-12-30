КСУ зажадав від Зеленського терміново скасувати указ щодо відсторонення Тупицького

Суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки, а президент України Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайт КСУ. На думку суддів, глава держави порушив приписи ст. 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України.

"Із конституційно-правового погляду указ президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України", – вказано в заяві.

Також у КС зазначили, що президент своїм указом протиправно втрутився в діяльність судді Конституційного Суду і перешкоджає виконанню ним своїх службових обов'язків. За це передбачено юридичну відповідальність.

"Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки відповідно до Конституції України і закону України "Про Конституційний Суд України", а президент України – негайно скасувати свій указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу", представник президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді України Федір Веніславський назвав дивним скликання спеціального пленарного засідання КСУ. Це сталося після відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади на два місяці.