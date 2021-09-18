КСУ обязал Раду внести изменения в Уголовный кодекс относительно пожизненного заключения

Конституционный суд Украины признал некоторые положения Уголовного кодекса о пожизненном заключении такими, которые не соответствуют Основному закону. Верховная Рада должна изменить документ.

Речь идет о ч.1 статьи 81 и ч.1 статьи 82 УК Украины, согласно которым пересмотр приговора лицу, осужденного к пожизненному лишению свободы, невозможен. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба КСУ на официальном сайте.

По мнению судей, так Уголовный кодекс будет соответствовать принципам Конституции. Кроме того, решение вынесено, "учитывая международные обязательства, которые взяла на себя Украина путем приобретения членства в Совете Европы".

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Парламент должен внести правки, чтобы законодательно обеспечить реалистичную перспективу замены наказания для пожизненно осужденных более мягким или условно-досрочным освобождением. В этом случае нормы УК о "пожизненном" не будут противоречить предписаниям ч.1 статьи 3, статьи 23, ч.2 статьи 28 Конституции Украины.

Согласно постановлению, приговоренным к пожизненному заключению лицам необходимо обеспечить возможность беспрепятственного предоставления бесплатной юридической помощи, чтобы подготовить документы, а также для защиты интересов при рассмотрении вопроса замены наказания.

КСУ обязал Верховную Раду "безотлагательно" привести такое нормативное регулирование.

Отметим, что такое решение, как заявили в Конституционном суде, учитывает европейскую практику, в частности Германии, Польши, Румынии, Литвы, Венгрии и других стран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал конституционным Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Дело рассматривалось по представлению 51 народного депутата. На их взгляд, документ якобы нарушал права граждан.