Как и ожидалось, открытие саммита "Крымская платформа" вызвало крайне бурную реакцию среди российской политической среды и официальных персон.

Уже десятки российских "экспертов" и "политологов" успели высказать своё крайне негативное мнение о прошедшем в Киеве мероприятии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и вовсе назвал "Крымскую платформу" недружественным, антироссийским мероприятием.

Между тем, масштаб мероприятия, количество гостей и заявления, сделанные на саммите, ставят саму же Россию в очень неудобное положение. Ведь практически со всеми участниками саммита Россия вынуждена контактировать по целому ряду вопросов, а кое-где даже искать компромиссы для сохранения своего геополитического присутствия.

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Например, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил следующее: Мы постоянно повторяем, что никогда не признавали и не намерены признавать аннексию Крыма. Но говорить об этом недостаточно. Мы выражаем свою поддержку вместе с другими дружественными и союзническими странами, поддерживающими территориальную целостность и нерушимость границ Крыма и Украины.

И как после этого Москве вести диалог с Анкарой, например, по вопросам Сирии? Или Ливии? Или стабильности в регионе Южного Кавказа? А вот как прежде вели, так и будут вести. Униженно проглотив свою обиду и брюзжание, а так же угрозы введения санкций против выразивших поддержку "Крымской платформе". Хочу посмотреть как Москва начнёт вводить санкции против каждого участника мероприятия, в том числе и главы МИД Турции.

Очевидно, что ни о каких санкциях речи и быть не может. Эти угрозы стали очередным проявлением бессилия России, способной тракторами давить яблоки и помидоры, но не более того. Даже вырастить их неспособна.

К слову сказать, интересное "па" сделал президент Украины Владимир Зеленский, когда пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма. Дело в том, что на прошлой неделе в своём материале "Крымская платформа": не угроза, а шанс для страны-оккупанта" я отмечал, что Кремль может воспользоваться "Крымской платформой" для менее позорного, но всё же бескровного ухода из Крыма.

Очевидно, что "Крымская платформа" в ближайшее время станет наиболее эффективным и действенным рычагом давления на Россию, причём не только по вопросу деоккупации Крыма. Это возможность нарастить давление по вопросу Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, любой гибридной проблематики, которую культивировала в соседних странах Москва.

Неоспоримо, что перспектива этого давления отнюдь не краткосрочная и только от интенсивности будет зависеть то, насколько быстро разрешится этот вопрос. Интенсивность давления, которое с сегодняшнего дня будет формироваться Киевом, Брюсселем и Вашингтоном по совершенно иному сценарию. И Россия бессильна, что-либо противопоставить таким усилиям.

Продолжение следует! И в Кремле это прекрасно понимают.

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