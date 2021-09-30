Пытаясь сбить градус недовольства международного сообщества российской оккупацией Крыма, а также поддержки решениям "Крымской платформы", призывающей к деоккупации полуострова, глава МИД РФ решил увести в сторону дискуссию, говоря с трибуны ООН о том, что в марте 2014 г. крымчане воспользовались правом на самоопределение. Опытный дипломат хорошо знает, что нет права на самоопределение жителей политико-географических регионов, ибо крымчане не есть народом, а населением полуострова. Как не есть народом сибиряки или забайкальцы в России, которые, используя схему Кремля тоже могли бы "самоопределиться" при предварительном вхождении иностранных войск специального назначения без различительных знаков, скажем из какой-то соседней страны. Но С.Лавров, видимо, не чувствует опасности даже для самой России, предлагая узаконить оккупацию как какой-то международно-правовой акт по самоопределению.

Мировая общественность хорошо знает, что без захвата спецназом ГРУ ГШ РФ зданий правительства и парламента автономии не могло быть и речи об отставке крымского правительства и проведения референдума в течении нескольких недель. Нужно не забывать, что тогда не было кворума депутатов Верховной Рады Крыма, которые якобы принимали такие решения, а те, что присутствовали – собирались российской разведкой по всему Симферополю и свозились на голосование под дулами автоматов. Ведь в здании крымского парламента кроме российского спецназа никого не было. Это С.Лавров хочет продать как "самоопределение крымчан", а ему никто не верит и удивляется наглости Кремля. Руководил спецоперацией по свозу крымских парламентариев, а потом и манипулированием голосами депутатов ВР АРК, разведчик со стажем, которого выгоняли из ряда европейских стран за подрывную работу, О.Белавенцев. Он то и стал первым представителем президента РФ на оккупированном полуострове.

Видео дня

При этом В.Путин на совместном заседании двух палат парламента РФ, поводом захвата полуострова и намерением его аннексии решением российской Думы в марте 2014 г. вдруг вспомнил, что крымчане тоже могли "самоопределиться" как это сделало Косово. Только забыл российский президент, что референдум в Косово готовился больше года, там были сотни наблюдателей десятков парламентов мира и всемирно известных правозащитных организаций, там не было оккупационных войск из соседней Албании, да и не ставился вопрос о присоединении Албании. А проведению референдума предшествовали трагические события 1999 г., когда из своих домов было выгнано полтора миллиона косоваров, которые вынуждены были убегать в соседние страны, создав миграционно-гуманитарный кризис планетарного масштаба. Даже при таких условиях Украина не признала независимость Косово.

Для того, чтобы международная общественность меньше говорила об оккупированных Крыме и части Донбасса, Кремль во всю и пытается создать линию конфликтов на западных Балканах. На границе между Косово и Сербией сейчас очень неспокойно и всем видно, как Россия старается распалить военное столкновение. Туда прибыл российский посол и военный атташе из Белграда для подстрекания разрастания конфликта, но никак не смирения. Это невиданный в мировой практике по своей дерзости и наглости дипломатический демарш. В это время в Боснии пророссийский политик М.Додик во всю старается при поддержке Москвы расшатать ситуацию, заявляя о готовности Республики Сербской (РС) выйти из состава БиГ. Хотел бы напомнить, что М.Додик был выведен на высшую политическую орбиту в Боснии благодаря США. Но позже он явно меняет ориентацию на жестко прокремлевскую, заводя в Республику Сербскую московский капитал, который скупил главные предприятия РС, поставив во главе нового менеджмента российских разведчиков со стажем. Тогда с М.Додиком работал российский посол Боцан-Харченко, который сейчас возглавляет дипмиссию РФ в Белграде и подстрекает Сербию к военному конфликту с Косово. В Черногории Москва тоже хочет взять реванш, даже несмотря на то, что эта страна вошла в НАТО.

Там Кремль во всю провоцирует гражданское столкновение, а идея проста: создать множество конфликтов в центре Европы. Вопросы оккупированных Крыма и Донбасса тогда отходят на второй план, а Россия появляется на Балканах как своеобразный миротворец и переговорщик, необходимый для улаживания конфликтов. Только сколько это может принести смертей и горя? Однако Москву это не волнует, ибо ситуация уже не раз обкатывалась здесь же на Балканах в 90-е годы, как и в Приднестровье, Грузии, Азербайджане, ну и, конечно, в Украине.

Кремль знает, что он делает, ибо он занимается своим любимым делом - разжиганием военных конфликтов. Война, ненависть и нестабильность стали главными экспортными статьями московской политики. Поэтому миру пора сделать выводы относительно страны-производителя главных военных конфликтов во всем мире, где везде стоит клеймо: "Сделано в России".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.