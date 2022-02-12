Россияне не хотят войны против Украины: Курносова заявила о смене риторики на более миролюбивую

На сегодняшний день в России сформировался "антивоенный консенсус". Против войны не только рядовые россияне, но и "политические ястребы".

Об этом наверняка знают в Кремле, этот факт будут учитывать при принятии решений в отношении Украины. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала российская оппозиционер Ольга Курносова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Большинство россиян войны не хотят. Это не зависит от того, где они живут – в Краснодаре, в Ростове, в Санкт-Петербурге или в Москве", – заверила политик.

"Я со многими общаюсь. Как в советских песнях – "хотят ли русские войны?" – нет, русские войны не хотят. Сегодня это точно так же, как было и раньше", – добавила она.

Курносова рассказала о том, что даже те российские публичные личности, которые ранее высказывались достаточно жестко в отношении Украины, сегодня сменили риторику на более миролюбивую.

"Посмотрите на последние выступления тех, кого считали политическими ястребами. Например, генерал Ивашов (генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. – Ред.) высказался категорически против войны. От него, человека, который был последовательным противником расширения НАТО на восток, такое антивоенное выступление услышать было удивительно", – сказала оппозиционер.

По ее мнению, этот доминирующий в российском обществе настрой должен учитывать Кремль при принятии своих решений.

"Общественный антивоенный консенсус существует. И я думаю, что Кремль не может об этом не знать. И это, конечно, будет сказываться на принятии решений", – подытожила Курносова.

Напомним, российский генерал Ивашов написал открытое письмо "Канун войны", в котором назвал подготовку войны с Украиной преступной. Он призвал президента страны-агрессора Владимира Путина уйти в отставку.

В то же время российский генерал-полковник Борис Громов в комментарии "Комсомольской правде" назвал открытое письмо Ивашова "сезонным обострением" и "провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в стране".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил: есть опасность, что Европа будет подталкивать Украину к неприемлемым компромиссам, но украинское гражданское общество не позволит навязывать подобные условия.